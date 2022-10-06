انت الان تتابع خبر العراق يشارك في المؤتمر الوزاري لمواجهة التغير المناخي في قبرص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

شدد وزير البيئة جاسم الفلاحي بان العمل على المستويات الوطنية لا يمكن ان يحقق نتائج ايجابية وواقعية في مواجهة أثار التغيرات المناخية دون تعاون اقليمي ودولي يمكنه من تحقيق تقدم مثمر في تطبيق الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة العراقية، مشيرا الى اهمية التزام الدول الصناعية الكبرى بالآلية التعويضية والتي اقرها اتفاق باريس للتغيرات المناخية.



جاء ذلك خلال ترؤس جاسم عبد العزيز الفلاحي الوفد الحكومي العراقي المشارك في افتتاح المؤتمر الوزاري عالي المستوى في جمهورية قبرص برعاية برنامج الامم المتحدة للبيئة UNEP وبالتعاون مع منظمة اليونسكو UNISCO والاتحاد الاوربي لإعادة تشكيل كوكب الارض في مواجهة التغير المناخي بمشاركة 130 دولة.

وأكد الفلاحي، "على الدعم الكبير الذي توليه الحكومة العراقية واهتمام الكاظمي، بموضوع التغيرات المناخية وتداعياتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية والامنية، ودور الشباب والنساء خصوصا ومساهمتهم في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز المساهمة المجتمعية.

وبين الفلاحي خلال المؤتمر الذي يشارك فيه وزراء البيئة في اتحاد الاوربي بمختلف دول العالم انه "تم التركيز على الحوار الاوربي شرق اوسطي لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية وكيفية تطبيق مفاهيم التغير المناخي والطاقات المتجددة ومواجهة المشاكل البيئية التي يواجهها العالم".