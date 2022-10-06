مايا مرسي: لا يمكن إغفال دور المرأة المصرية في تحقيق نصر أكتوبر العظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ

ثمنت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة الدور المهم الذى قامت به المرأة المصرية في تحقيق نصر أكتوبر العظيم، والذي لا يمكن لأحد أن يغفله، موضحة أن المرأة كانت محاربة وفدائية ومتطوعه في صفوف الهلال الأحمر، والمستشفيات، وحملت السلاح ولم تتردد يوماً أن تكون في مقدمة المشاركين في هذه الحرب الخالدة .

جاء ذلك خلال تهنئة المجلس وجميع عضواته وأعضائه، وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات،اليوم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبطال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الـ 49 لإنتصارات ملحمة العبور العظيم، ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

وقالت الدكتورة مرسي "إننا حفيدات هؤلاء السيدات العظيمات اللاتى أخلصن في حبهن للوطن ، وسنظل نحكى لأبنائنا وبناتنا أبد الدهر عن قصص عظيمات مصر اللاتى وقفن بجوار رجال القوات المسلحة البواسل حتى رفعوا علم مصر واستعادوا آخر حبة رمل من أرض الوطن" .

وشددت على أن حرب السادس من أكتوبر هي حرب العزة والكرامة وستظل ذكرى خالدة تتناقل عبر الأجيال تحكى قصص عن عظمة الجندى المصري، وعن آبائنا وأجدادنا وكيف ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل تحرير جزء غال من أرض الوطن تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق، وفي سبيل أن تعيش الأجيال القادمة حرة آبيه تتمتع بالاستقرار والأمان في وطنها.

وأعربت رئيسة المجلس عن اعتزازها وتقديرها برجال القوات المسلحة البواسل الذين قدموا أعظم مثال في التضحية والفداء من أجل الوطن، قائلة " إن دماء أبطالنا التى أريقت على أرض سيناء الحبيبة سوف تظل وساما نحمله على صدورنا جميعاً إلى الأبد" .

ووجهت رئيس المجلس التحية والتقدير والإجلال لجيش مصر العظيم الساهر على أمن الوطن، والذى استطاع بشجاعته وعبقريته أن يتخطى كل المصاعب، وأن يقف كحائط صد أمام أعداء مصر المتربصين بها في الداخل والخارج، داعين المولي عز وجل أن يحفظ جيش مصر العظيم، وأن يحقق لشعب مصر ما يتطلع إليه من رفعة وتقدم