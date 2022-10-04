انت الان تتابع خبر امرأة تقتل زوجها بـ"طخماخ وبلوكة" في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، عن قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، انه "حال الاستخبار عن مقتل مواطن يبلغ من العمر 35 سنة في قضاء الشامية (قرية العتيجه) تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وجمع المعلومات"، مؤكداً أن "قوة من مكتب مكافحة الاجرام في الشامية بأمرة مدير مكافحة الاجرام العميد هادي البيضاني فضلا عن عدد آخر من الضباط والمنتسبين قد تمكنت من كشف الجريمة وإلقاء على زوجة المجنى عليه بعد مجابهتا بالادلة والبراهين حيث اعترفت بقتل زوجها بسبب خلافات عائلية".وأضاف قائد الشرطة، أن "المتهمة قامت بتنفيذ جريمتها مستغلة نوم الضحية وضربة بواسطة مطرقة من الخشب (طخماخ) ثلاث ضربات على راسه وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة قامت بضربه بواسطة (بلوكة) على صدره حتى فارق الحياة"، مشيرا الى ان "المتهمة تم تصديق اقوالها قضائيا وإجراء كشف الدلالة على محل الحادث".