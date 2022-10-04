شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.

وجاء نص البرقية كما يلى:

فخامة السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى

رئيس الجمهورية

يطيب لى أن أبعث لسيادتكم – بإسمى وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ- بأسمى آيات التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى مولد نبى الرحمة وخاتم الأنبياء محمد بن عبدالله - صلوات الله وسلامه عليه - الذى اختاره الله مبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأسأل الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سيادتكم وعلى الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حفظكم الله ورعاكم، وسدد على طريق الخير خطاكم.

وكل عام وسيادتكم بخير،،