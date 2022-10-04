مصرع طفل سقط من "أسانسير" بمدينة بورفؤاد في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي طفل بمحافظة بورسعيد، مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من مصعد كهربائي "أسانسير" في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى الحياة بورفؤاد، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، الطفل "فارس مصطفى رمضان"، 5 أعوام، مساكن الخدمات التعليمية عمارة المروة، بادعاء سقوط من أسانسير وتوفي أثناء عمل الإسعافات.

ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.