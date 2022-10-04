شكرا لقرائتكم خبر عن 12 اختصاصا للأمين العام لصندوق صناعة السيارات وفقا لمشروع الحكومة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر مشروع قانون صناعة السيارات المقدم من الحكومة أن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يكون له أمين عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الوزراء، ويختص بما يلى:

تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

وضع وإعداد الخطط التي تساهم في تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

اقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة.

إعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مميكنة.

اقتراح اللاوائح الداخلية للصندوق.

اعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق.

إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات.

إبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية.

إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة.

القيام بالأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة.

الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للصندوق.