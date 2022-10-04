"بتوقفي سوقك وكلامك مهين".. نهاد أبوالقمصان ترد على ياسمين عز بشأن “الرجال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

عبرت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن استياءها من تصريحات الإعلامية ياسمين عز المذيعة في برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "mbc" مصر.

وقالت أبو القمصان، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن ياسمين عز تحاول عمل ترند، لكن في الاتجاه المعاكس، مشيرة إلى أن "لها 4 تصريحات ملخصها مهين جدًا للرجالة وليس للمرأة".

وأضافت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: "يعني أيه أدي للراجل حتة كبيرة من الفرخة؟ هل هذه رؤيتها للرجالة أنه ياخد حتة كبيرة من الفرخة".

وتساءلت أبو القمصان: "يعني أية أخليه يدوس على السجادة ماهو اللي جايبها؟ طب لو راجل ممكن يكون في أزمة والست بتحافظ على فلوسه. على المستوى الشخصي هي ناجحة ولكن أنا شايفاها مسكينة".

وتابعت: "شخصيتها هتظلمها هي بنت ناجحة وبتشتغل في قناة وبتقبض كويس ومستقلة ماليًا هي هتتجوز أي شخص؟.. الشخصية الضعيفة اللي مستنية الراجل يصرف عليها وهتقبله بس علشان بيصرف عليها وعلى السجادة ولا هي هتكون شريكة.. أنا شايفة أن الرسائل دي خطر على ياسمين نفسها ومهينة جدا للرجال.. الراجل مش مكنة فلوس".

وقالت: "لما صحفية تطلع تشتم في الرجالة ومتخيلة إنها بتدافع عن قضايا المرأة.. لا هي كدة بتضر بصورة المرأة وتسيء ليها"، موضحة: "قضية المرأة قضية عادلة ولها علاقة بالعدالة خاصة وأن الست لا حول لها ولا قوة في الأحوال الشخصية".

ووجهت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رسالة للإعلامية ياسمين عز: "الكلام ده غلط عليكي لأن اللي يحب يرتبط بواحدة بتشتغل وعايز واحدة شريكته في الحياة أنتي بكدة بتوقفي سوقك. لأن اللي عايز واحدة خانعة وخاضعة مش هيكون عايز واحدة بتشتغل ومستقلة عندها برنامج".

يذكر أن الإعلامية ياسمين عز أثارت حالة من الجدل بعد التصريحات التي أدلت بها وكانت ياسمين عز قالت فى أحد تصريحاتها النارية: "بتزعقي لجوزك ليه عشان بيدوس على سجادة الصالون بجزمته.. ما هو جايبها بفلوسه"، وهو ما دفع نبيل الحلفاوى ليعلق على هذا التصريح قائلا: "عشان بتحافظ على فلوسه”.