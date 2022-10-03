شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يستشهد برونالدو فى حالة الفريق الحالية هذا الموسم فى البيرميرليج! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب عن سوء مستوي ليفربول هذا الموسم، وتعرضه لفقد الكثير من النقاط فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى تعرض الفريق لهزيمة قاسية أمام نابولي فى الجولة الأولي من مسابقة دوري الأبطال فى دور المجموعات هذا الموسم.



أسباب تأثر مستوي ليفربول هذا الموسم!

ووضح كلوب السبب الرئيسي وراء سوء مستوي الفريق فى الآونة الأخيرة، حيث استشهد بتجربة رونالدو مع اليونايتد الحالية وتعرض اللاعب للعديد من الإنتقادات فى وسائل الإعلام البرتغالية خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، كما أكد أن هذا يحدث عند فقدان اللاعب للثقة والدعم من المقربين له، الأمر الذي يعاني منه ليفربول فى الآونة الأخيرة.



كلوب يشيد بقدرات لاعبيه الفردية

وأشاد المدرب الألماني يورجن كلوب بقوة الفريق على مستوي الأفراد، حيث أوضح أن هذه المجموعة تمتلك للإمكانيات الفنية الهائلة، والذي جعل هذا الفريق ينافس حتى الرمق الأخير فى الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، إضافة إلى هؤلاء اللاعبين كانوا على بعد خطوات قليلة من التتويج بدوري الأبطال النسخة الماضية.

كما أكد على دعمه الكامل للاعبين، والذي قام بتدريبهم طيلة السنوات الماضية والصعود معهم لمنصات التتويج فى الكثير من الأحيان، الشئ الذي يجعله واثق من قدرة اللاعبين فى العودة مجددًا إلى طريق الإنتصارات، والقيام بخطوة الإصلاح والسير على الطريق الصحيح.