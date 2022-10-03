وكالة الطاقة الذرية تسعى للإفراج عن مدير محطة زابوريجيا

زوريخ: دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى الإفراج عن إيهور موراشوف المدير العام لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها القوات الروسية في أوكرانيا، قائلا إن اعتقاله يمثل تهديدا للسلامة والأمن.

وقالت الشركة الأوكرانية المملوكة للدولة والمسؤولة عن المحطة أمس السبت إن دورية روسية اعتقلت موراشوف يوم الجمعة، مضيفة أن وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن روسيا أكدت اعتقاله.

وقالت الوكالة في منشور على تويتر في وقت متأخر أمس السبت إن مديرها العام عبر عن أمله في أن يعود السيد موراشوف إلى أسرته سالما دون إبطاء وأن يتسنى له استئناف مهامه في المحطة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الأحد إن جروسي أكد له في اتصال هاتفي أن وكالة الطاقة الذرية لن تدخر جهدا لضمان الإفراج عن المدير (العام) لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية الذي اعتقلته روسيا.