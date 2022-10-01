مقتل ضابط مقرب من حزب الله بسوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل ضابط برتبة مقدم في القوات السورية يعرف بقربه من ميليشيات حزب الله اللبنانية قرب الجولان السوري المحتل. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، أن مسلحين مجهولين في محافظة القنيطرة استهدفوا بالأسلحة الخفيفة صباحا سيارة تقل الضابط مما أدى لمقتله على الفور. وأفاد المرصد أن العملية تأتي بظل انتشار الفوضى والفلتان الأمني في عموم مناطق سورية على اختلاف القوى المسيطرة. وأفاد المرصد أن العملية تأتي بظل انتشار الفوضى والفلتان الأمني في عموم مناطق سورية على اختلاف القوى المسيطرة.

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