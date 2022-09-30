الجزائر تعلن عن زيادة هامة في انتاج الغاز الطبيعي

اسماعيل عبد الحي - أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات أن إنتاجها من الغاز سيرتفع بـ 4 مليارات متر مكعب في 2022، وبمقدار 10 مليارات في العام المقبل.

وأوضح مدير الاستراتيجية والتخطيط في سوناطراك، رشيد زرداني، أمس الأربعاء، أن سوناطراك تجري عمليات تطوير على عدة اكتشافات نفطية وغازية، إضافة لتحسين قدرات الاسترجاع في الحقول المستغلة (رفع إنتاجها).

وقال: "عمليات التطوير الحالية ستسمح لنا بزيادة الإنتاج بواقع 4 مليارات متر مكعب في العام الجاري.. نتوقع أن يرتفع الإنتاج بين 8 إلى 10 مليارات متر مكعب في 2023".

ولفت مسؤول الإستراتيجية والتخطيط بسوناطراك إلى أن إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي حاليا يقدر بـ 130 مليار متر مكعب سنويا، يوجه نحو 50 مليارا منه للسوق الداخلية.

ومنذ مطلع العام الجاري، أعلنت سوناطراك عن اكتشافات هامة للنفط والغاز بمناطق مختلفة من جنوب البلاد. وتحظى الجزائر منذ أشهر باهتمام أوروبي كبير، بحثا عن كميات إضافية من الغاز.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة أنها لن تزيد كميات الغاز إلى السوق الإسبانية، مشيرة إلى أن الزيادة تتطلب استثمارات جديدة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية