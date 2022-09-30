ألمانيا تطالب بفرض عقوبات على إيران

برلين: أعلنت وزيرة الخارجية الالمانية أن برلين تطالب بفرض عقوبات من جانب الاتحاد الاوروبي على إيران، حيث يتم في شكل عنيف قمع تظاهرات أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني بعدما اوقفتها شرطة الاخلاق.

وكتبت أنالينا بيربوك على تويتر "داخل الاتحاد الاوروبي، أبذل ما في وسعي لفرض عقوبات على من يضربون النساء حتى الموت في إيران ويضربون المتظاهرين باسم الدين".

واعتبرت الوزيرة الالمانية أن "الهراوات والغاز المسيل للدموع ليست تعبيراً عن الحكم، إنها محض خوف يتم التعبير عنه عبر هذا العنف من جانب النظام الايراني".

ورأت بيربوك ان "من يحكمون بواسطة العنف التخديري لا يخشون شيئاَ أكثر من النساء اللواتي يسمعن أصواتهن معاً".

وتابعت "على السلطات الإيرانية أن تكف فوراً عن افعالها الوحشية، ينبغي كشف حقيقة وفاة العديد من المتظاهرين، وليس وفاة مهسا اميني فحسب".

واوردت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن "نحو ستين" شخصاً قتلوا منذ بدء التظاهرات التي أعقبت وفاة أميني، في حين تحدثت منظمة "إيران هيومن رايتس" غير الحكومية والتي مقرها في أوسلو عن 76 قتيلاً على الأقل.