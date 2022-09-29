انت الان تتابع خبر بالفيديو.. فوضى داخل مطار بغداد وقوة أمنية تدخل ساحة الطائرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن، "قوة أمنية دخلت ساحة مطار بغداد بأمر قضائي لضبط مواقع المعدات المسروقة وتحديد مواقع التهديد المباشر لموظفي شركة ماسيل بكتابات على الجدران تقع عقوبة فاعليها تحت الفقرة ٤ إرهاب ضمن قانون مكافحة الإرهاب".إلى ذلك، قال موظفون يعملون في شركة ماسيل البريطانية انه "وفور دخول قوة الشرطة الى ساحة الطائرات هرب موظفو الخطوط الجوية العراقية من مواقع المعدات المسروقة خوفاً من اتهامهم بسرقتها وتدوين أسماءهم في محضر الكشف.

يذكر أن الشركة العراقية المتحدة للخدمات الأرضية (ماسيل)، نفت انسحاب معداتها وموظفيها من مطار بغداد الدولي بعد أنباء عن عدم تقديمها الخدمات الأرضية لطائرات الخطوط الجوية العراقية.



وقالت الشركة في بيان، إن "بعض موظفي الخطوط الجوية العراقية قاموا بسرقة معدات الشركة في حين قام اخرون بالطلب من موظفي شركة ماسيل العاملين في تحميل وتفريغ الحقائب مغادرة أماكن عملهم".

بدورها، قالت شركة الخطوط الجوية العراقية، في بيان أن انسحاب شركة أجنبية تشرف على الخدمات الأرضية للطائرات كاد أن يعطل الرحلات في مطار بغداد.

وأوضحت أن شركة مينزيس (الشركة التي متحالفة معها ماسيل) تركت واجبها دون أي مبرر، وبدأت كوادر الخطوط العراقية بمهام أعمال الخدمات الأرضية لطائرات الناقل الوطني، بعد أن "انسحبت menzies من واجبها داخل مطار بغداد الدولي بشكل مفاجئ ومن دون أي سابق إنذار".