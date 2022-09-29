لبنان .. فشل انتخاب رئيس جديد للبلاد

الشارقة - اميمة ياسر - قالت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل لها إن البرلمان اللبناني فشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد

ذكرت وسائل إعلام لبنانية رسمية الثلاثاء أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري سيدعو إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد في 29 سبتمبر على الرغم من عدم وجود توافق سياسي على مرشح بعينه وتضاءلت الفرص بشأن نجاح التصويت.

وتنتهي فترة الرئيس ميشال عون التي استمرت ست سنوات في 31 أكتوبر الأول، وأعرب الساسة بالفعل عن قلقهم بشأن شغور المنصب، وهو ما سيعمق من الأزمة المؤسساتية في لبنان الذي عجزت فصائله السياسية عن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات منذ مايو/أيار.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجلسة ستعقد الساعة 11 من صباح يوم الخميس.

ويتعين الحصول على أصوات ثلثي المشرعين في البرلمان المؤلف من 128 عضواً لكي ينجح المرشح في الفوز بالرئاسة من الجولة الأولى من التصويت، وبعد ذلك ستكفيه أغلبية بسيطة لتأمين المنصب.

ووصل عون إلى مقعد الرئاسة بعد فراغ رئاسي استمر 29 شهراً لم يتمكن خلالها البرلمان من الاتفاق على انتخاب رئيس.