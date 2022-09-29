الولايات المتحدة عن الضربات الإيرانية في كردستان العراق: «وقحة»

28 سبتمبر , 2022 جريح جرّاء الضربات الإيرانية في كردستان العراق (أ ف ب). دانت الولايات المتحدة «بشدّة» الأربعاء الضربات الإيرانية في كردستان العراق محذّرة طهران من شنّ مزيد من الهجمات على مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان «نقف إلى جانب الشعب والحكومة العراقيَين في وجه هذه الهجمات الوقحة على سيادتهما».

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