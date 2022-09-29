"صناعة الشيوخ" توافق على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وأكد وزير الصناعة أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات في مصر وزيادة المكون المحلي بها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم منذ أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية، لافتاً إلى أن إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يساعد على الإنفاق على الأبحاث والدراسات اللازمة لتطوير وحماية تلك الصناعة، وتحفيز المستثمرين والمستهلكين لانتشار السيارات صديقة البيئة.

وقد وافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون وإعداد تقرير تمهيدًا لعرضه بالجلسة العامة.