شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم| فشل صفقة جود بيلينجهام لسبب غير متوقع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر سبتمبر الجاري، والتي شهدت العديد من الأحداث المثيرة



فشل صفقة جود بيلينجهام إلى تشيلسي

كشفت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية برغبة نادي تشيلسي الإنجليزي في الحصول على خدمات جود بيلينجهام لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويدخل النادي الإنجليزي إلى المنافسة رفقة كل من ليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، الذان دخلا بقوة في المنافسة على الصفقة.

وأشارت العديد من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية إلى فشل إتمام الصفقة بسبب المبلغ المالي الذي رصده النادي الألماني للتخلي عن جوهرة الفريق، وفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

تشيلسي يواصل استعداداته لمباراة كريستال بالاس

لا يزال نادي تشيلسي الإنجليزي يواصل استعداداته لمواجهة كريستال بالاس المرتقبة في الدوري الإنجليزي، بعد حصة تدريبية قوية فرضها بوتر على لاعبي الفريق الأزرق.

توقيت مباراة تشيلسي وكريستال بالاس القادمة في الدوري الإنجليزي

يقع تشيلسي ضيفًا على كريستال بالاس مساء يوم السبت القادم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023، والتي تنطلق في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

موقف تشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

يقع تشيلسي في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط.