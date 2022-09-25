محتجون يشتبكون مع الشرطة خارج السفارة الإيرانية في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

اشتبك متظاهرون مع قوات الشرطة خارج السفارة الإيرانية في لندن، حيث دعوا إلى إنهاء الجمهورية الإسلامية في إيران.

ووفقا لوكالة "بي أيه ميديا" البريطانية، احتشد عشرات المتظاهرين عند السفارة الكائنة في برينسيس جيت بمنطقة نايتسبريدج في لندن، بعد ظهر اليوم الأحد.

وتأتي المظاهرة بعد أن انتشرت احتجاجات مدن إيرانية إلى العالم، عقب وفاة مهسا أميني في الحجز بعد أن ألقت شرطة الآداب الإيرانية القبض عليها، لعدم التزامها بارتداء الحجاب بشكل سليم.

وكان بالإمكان سماع صوت محتجين غاضبين وهم يدفعون رجال الشرطة الذين شكلوا حدا فاصلا أمام السفارة. وهتف الحشد "الموت للجمهورية الإسلامية" ولوحوا بعلم إيران السابق لفترة ما قبل عام 1979.

يشار إلى أن الاحتجاجات على وفاة مهسا دخلت يومها العاشر.

وأعلن أحد قادة الشرطة عن اعتقال واحتجاز 739 ما وصفهم بـ"مثيري الشغب"، بينهم 60 امرأة.

وذكر التليفزيون الإيراني أن الاحتجاجات خلفت مقتل 41 شخصًا.