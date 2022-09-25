تعليق أمريكي جديد يخص الاتفاق النووي

وأضاف سوليفان: "بالنظر إلى أننا نتفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي إلا أن ذلك لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على نظرتنا وتصريحاتنا حول ما يحدث في الشوارع في إيران".

وأشار إلى أن واشنطن تسعى جاهدة "لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية".