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حريق ضخم في باريس

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بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت لقطات مصورة تم تداولها على "تويتر" أعمدة دخان كثيفة تتصاعد في سماء المدينة، فيما أشار معلقون أن الحريق شب في مستودع يستخدم لتخزين الخضروات والفواكه.

ولم يعرف بعد ما إن "كان الحريق أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى".


وقالت مصادر صحفية فرنسية إن "الحريق وقع في سوق "رونجيس"، الذي يعد أكبر سوق للمنتجات الطازجة بالجملة في العالم".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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