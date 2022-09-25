انت الان تتابع خبر التعليم تصدر توجيهاً بشأن نتائج امتحانات الدور الثاني وحفلات التخرج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد وزير التعليم في بيان ورد للسومرية نيوز، "على العمل بالتوقيتات المنصوص عليها في التقويم الجامعي للعام الدراسي 2022/2021 والعام الدراسي المرتقب 2023/2022 ومراعاة الآتي:

▪️ تقويم نتائج امتحانات الدور الثاني على وفق رؤية موضوعية تحقق أهداف العملية التعليمية التي يعد الطالب واحدا من أركانها المهمة.



▪️ تكثيف الإجراءات واستكمال مسارات الشروع والتنفيذ لخطط الجامعات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023/2022 الذي سينطلق في 2022/10/2 والتزام توقيتات وبرامج التدريس وتهيئة البيئة الجامعية وأقسامها الداخلية لاستقبال الطلبة.

▪️ تنظيم برامج حفلات التخرج في هذا الموسم الجامعي من خلال الآتي:

أولا: عدم تأثيرها على البيئة العلمية وقاعاتها ومختبراتها.

ثانيا: اقتصار برامج حفلات التخرج على الحضور الجامعي الرسمي والكلمات المركزية للسيد رئيس الجامعة والطالب الأول فضلا عن ترديد القسم وتكريم الأوائل.



ثالثا: الإفادة من يوم السبت للاحتفال الرسمي وتحديد سقف زمني معلوم داخل المواقع المؤشرة من اللجان المختصة وتأمينها ومراعاة خصوصية الحرم الجامعي وتجسيد اسم دورة التخرج (بالعلم تبنى الأوطان).