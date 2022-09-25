انت الان تتابع خبر حقيقة وفاة الفنانة اللبنانية نادين الراسي (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتناقلت المواقع الاخبارية و رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، الا ان الأخيرة سرعان ما خرجت عن صمتها نافية الموضوع و معبرة عن غضبها من نشر أخبار مسيئة كهذه.

وأشارت نادين تسجيلا صوتيا كذّبت فيه هذه الشائعات وطالبت بعدم تداولها، جاء فيه: "شو عم بيصير بيكفينا وجع حرام انا صرت موجوعة على وجع العالم، ما بقى بدي شوف حدا موجوع لأني كتير موجوعة".



وأضافت: "لازم العالم تروق وتهدا، هالأخبار بتعمل سكري وقلب وبتموّت، انا هيك عرفت انو جورج مات".

وكان خطيب نادين مجد دعبول نشر مؤخرا صورة لها عبر حسابه على انتسغرام ظهرت فيها بنحافة مفرطة وذلك جراء معاناتها من مرض فقدان الشهية بعد الحادث الأليم الذي تعرض له شقيقها جورج على طريق المصنع والذي أدى إلى وفاته.