زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك يدفع البورصة للهبوط 1.4% بمنتصف التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.36% إلى مستوى 9797 نقطة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.67%، وصعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.27%.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة يرجع إلى قرار البنك المركزي لزيادة الاحتياطي الإلزامي إلى 18%، مما دفع معظم أسهم البنوك ذات الوزن النسبي الأكبر في المؤشر ، مثل البنك التجاري الدولي، إلى الهبوط.

وتوقع النمر مزيدا من التراجع للبورصة مع بداية جلسة غدٍ الاثنين.

وقرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، وهو ما جاء مصاحبا لقراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الخميس عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

ويعد هذا الرفع في الاحتياطي الإلزامي هو الأول من نوعه منذ 10 أكتوبر 2017 حينما رفعه المركزي من 10% إلى 14% من إجمالي الودائع بالبنوك أقل من 3 سنوات.

وهبط مؤشر البنك التجاري الدولي خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد بنسبة 3.78%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.55% إلى مستوى 9955 نقطة، في نهاية تعاملات الخميس الماضي، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.