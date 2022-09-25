تداول 10 آلاف طن بضائع في موانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

سجلت موانئ البحر الأحمر تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و541 شاحنة، وبلغت حركة الواردات 3500 طن بضائع و284 شاحنة، و28 سيارة ملاكي، وحركة الصادرات 6500 طن بضائع و357 شاحنة و28 سيارة ملاكي.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا شهد اليوم الأحد مغادرة 3 سفن تجارية هي وادى العرب، الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل.

وفي ميناء نويبع بجنوب سيناء وصلت السفينة سينا وتغادر السفينتين عمان وسينا مساءا بعد تفريغ حمولتهما، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية وصول وسفر للسفينتين عمان وسينا على الخط الملاحي "نويبع – العقبة".

واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Gwala وعلى متنها 900 طن قطن قادمة من السودان، كما سجلت صالات الموانئ وصول وسفر 865 راكبًا.