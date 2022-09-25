دعوات تطالب رئيس البنك الدولي بالاستقالة بعد تشكيكه في تغير المناخ

اسماعيل عبد الحي - تعرض رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لانتقادات حادة، بعدما امتنع عن القول ما إذا كان يتفق مع الإجماع العلمي بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري، مما أثار مخاوف إزاء عدم تحديد البنك لموعد نهائي لوقف تمويل الوقود الأحفوري.

وشارك مالباس في فعالية استضافتها صحيفة نيويورك تايمز في أسبوع المناخ في مدينة نيويورك وسُئل عما إذا كان يعتقد أن "حرق الإنسان للوقود الأحفوري يؤدي بشكل سريع وخطير لارتفاع درجة حرارة الكوكب". وحاول مالباس في البداية المراوغة ولكنه قال لاحقا "لا أعرف. فأنا لست عالما".

وأثارت التصريحات، التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات من الدبلوماسيين السابقين المعنيين بالمناخ ومنظمات المجتمع المدني الذين طالبوا الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعيين شخص آخر ليحل محل مالباس كرئيس للبنك الدولي.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تتوقع من كافة الأطراف الالتزام بمكافحة تغير المناخ.

ودعت أكثر من 70 منظمة غير حكومية العام الماضي بشكل مشترك إلى إيجاد بديل لمالباس نظرا لتقصير البنك فيما يتعلق بالعمل على مكافحة تغير المناخ.

وكالات