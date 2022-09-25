شكرا لقرائتكم خبر عن رصف 14.5 ألف كم وتركيب 624 ألف عمود إنارة ضمن مبادرة "حياة كريمة" 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خطة التنمية لعام 22/23، عن تفاصيل مشروعات حياة كريمة لتحسين حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم ففى مجال الطرق تضمنت الخطة رصف طرق بإجمالي أطوال 14.5 ألف كم وتنفيذ 2700 کم طرق للربط بين القرى والمراكز والانتهاء من 617 مشروع كوبري.

وتضمنت الخطة المقدمة من الحكومة لمجلس النواب ايضا مشروعات حياة كريمة فى مجال الكهرباء وهى مد 17 ألف كم كابلات جهد متوسطة، وتركيب 4.5 مليون عداد مسبق الدفع، وتركيب 17ألف كشك بالمحول (۱۰۰ – ١٠٠٠) ك.ف.أ، وتركيب 624 ألف عامود إنارة (جهد متوسط/ منخفض)، وتُسهم مبادرة حياة كريمة – كمبادرة إنسانية – في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سواء ما يتعلق بالحقوق الخدمية والسياسية، أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم والشباب وغيره من الفئات الاجتماعية.

وقد أشادت المنظمات العالمية بهدف المبادرة، وتم تسجيلها على منصة مسرعات تحقيق الأهداف الأممية (يوليو 2020) وعلى منصة أفضل المممارسات الدولية (يوليو 2021)، التابعتين لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة وذلك لعدة اعتبارات منها، اتساع نطاق التغطية الجغرافية للمبادرة وشمول المبادرة لكافة أهداف التنمية المستدامة ومراعاة المبادرة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والأمنية واستهداف المبادرة تحقيق نتائج محددة كاملة للتحقق والقياس وتوفر آليات الرصد والمتابعة لضمان الشفافية والمساءلة، والارتكاز على مبدأ المشاركة المجتمعية والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة ذات الصلة، سواء على مستوى التخطيط أو التمويل أو التنفيذ أوالمتابعة بمكونات المبادرة وتوفر الموارد المالية والعينية والبشرية التى تضمن فاعلية التنفيذ والاداء وارتباط المبادرة بنطاق زمنى محدد على ثلاث مراحل.