شكرا لقرائتكم خبر عن 10.8 مليار جنيه استثمارات حكومية لمحافظة أسوان فى خطة 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/23، استمارات حكومية لمحافظة اسوان 10.8 مليار جنيه تمول الخزانة العامة منها 87.5%.

ويستحوذ قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي علي النسبة الأكبر (46,7%)، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة7و17% ثم قطاعا النقل والتخزين والخدمات الصحية بنحو 13.3% و۹,۲% علي التوالي

وتتمثل أهم مشروعات الخطة فى الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظة فى استكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادي لرفع كفاءة منظومة إدارة المياه وتغطية وتطوير وحماية مجري نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجاري

المائية واستكمال إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعية على الترع واستكمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وحماية وتدعيم خزان السد العالى وخزان اسوان واستكمال اعمال الوقاية من تحركات الكثبان الرملية وتطوير زراعة قصب السكر باستخدام الشتلات والرى بالتنقيط

وبالنسبة لمشروعات النقل والتخزين اشتملت مشروعات الخطة استكمال الطريق الإقليمي شرق النيل (المرحلة الأولى بطول 4.6 كم حتى المنطقة الصناعية الجديدة باسوان واستكمال ازدواج ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي بطول 50 كم ،واستكمال محور کوبری بدیل لخزان أسوان على النيل.

وتضمنت الخطة مشروعات خدمات أخرى مثل إحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة واستكمال مباني النيابة الإدارية ومنظومة المخلفات الصلبة، ورفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة من خلال بروتوكول وزارة الإسكان (الجهازالمركزي للتعمير) وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد مقرات وحدات محلية واستكمال دعم وتطوير الأجهزة الرقابية وإحلال وتجديد وتطوير مكاتب التشغيل وفرص العمل زإنارة الشوارع بالمدن المختلفة، ورصف الطرق الداخلية وتطوير منظومة المرور، والإطفاء والحماية المدنية وتطوير منظومة الإنقاذ النهري و البرى.

وتمثلت مشروعات الصرف الصحي فى إحلال وتجديد شبكات ومحطات الصرف الصحي، بهدف رفع كفاءتها لإطالة عمرها الافتراضي للاستفادة الطاقات التصميمية للمحطات و مبادرة زيادة الوعاء المائي لإعادة تأهيل عدد ثمان محطات معالجة صرف صحى بالوجه القبلي ومبادرة مشروعات الصرف الصحي للتجمعات الحضرية والمشروع القومي لمد خدمة الصرف بالقرى بمحافظة أسوان.