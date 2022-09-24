سجون إيران تكتظ بالمتظاهرين

في الأيام الأخيرة انفجر الغضب وظهرت احتجاجات لعدد كبير من النساء في إيران ضد حكومتهن حفزته وفاة الشابة مهساء أميني في حجز الشرطة.

ومن هذا ظهرت مخاوف كبيرة من أشخاص يتحدثون عن المخاطر، التي قد تكون قاتلة، في مواجهة القوات الحكومية الإيرانية التي لها تاريخ طويل في قمع المعارضة.

11 قتيلا

ويشارك عدد من النساء عبر وسائل التواصل قصص وداع لوالديهم، ربما للمرة الأخيرة. ويرسلون مقاطع فيديو للمواجهات مع الشرطة، لنساء قمن بقص شعورهن.

ووفقًا للإحصاءات، قُتل ما لا يقل عن 11 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات في وقت سابق من هذا الشهر بعد جنازة أميني البالغة من العمر 22 عامًا، والتي توفيت في الحجز بعد أن احتجزتها شرطة الآداب الإيرانية. وقالت وسائل إعلام رسمية إن عدد القتلى قد يصل إلى 35.

مسيرة طلابية

وعمد الأمن لقمع مسيرة طلابية احتجاجية في جامعة طهران، كما أشارت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن مصدر أمني إلى اعتقال 1200 من المحتجين.

فيما تواصلت الاحتجاجات في مختلف أنحاء المدن الإيرانية وأظهرت مقاطع فيديو تم تصويرها، المتظاهرين يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة.

وعقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في مختلف المدن، وأكد أنه لن يسمح بـ«أعمال الشغب» في البلاد.

وقال رئيسي وسط من جاؤوا لاستقباله في مطار مهرآباد في طهران: «إذا كان لدى أحد ما يقوله، فسوف يُسمع، لكن لن يتحمل أحد الاضطراب أو العبث بأمن البلاد وأمن الشعب».

الغضب على النظام

فيما أوضحت الناشطة والكاتبة المعارضة مسيح علي نجاد في مقابلة تلفزيونية قائلة: «اسمحوا لي أن أوضح أن النساء الإيرانيات اللواتي يواجهن البنادق والرصاص الآن في الشوارع، لا يحتججن على الحجاب الإجباري، إنهن يحتججن على النظام بأكمله».

وأضافت إنها قلقة مما سيحدث للمتظاهرين في إيران حيث تتخذ الحكومة إجراءات للبقاء في السيطرة وإغلاق المعارضة، إذا لم يكن هناك ضغط خارجي.

وقالت وهي تتنقل عبر هاتفها لعرض صور لشباب تقول إنهم قُتلوا بالفعل في الموجة الحالية: «أخشى أنه إذا لم يتخذ العالم والدول الديمقراطية إجراءات، فإن النظام الإيراني سيقتل المزيد من الناس». من الاحتجاج.

ووصفت النساء في الاحتجاجات بالمحاربات وقالت: «هؤلاء هن نساء من دعاة حق الاقتراع يخاطرن بحياتهن ويواجهن البنادق والرصاص».

لكن حتى لو، كما حدث في الماضي، تمارس الحكومة سيطرة كافية لتهدئة الاحتجاجات، فإنها لن تجعل المعارضة تختفي، على حد قولها.

وقالت إن «الشعب الإيراني اتخذ قراره». «وسواء قام النظام بقمع الاحتجاجات، أو إغلاق الإنترنت، فلن يستسلم الشعب الإيراني.... الغضب موجود».

إمداد الإنترنت

وفي وقت سابق ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه سيتم السماح لشركات التكنولوجيا الأمريكية بتوسيع أعمالها في إيران، حيث تم قطع معظم الوصول إلى الإنترنت ردًا على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وقامت إيران بقمع المتظاهرين المحتجين على وفاة محساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا في حجز شرطة الآداب. ويشير التليفزيون الرسمي الإيراني إلى مقتل ما يصل إلى 26 متظاهرًا وشرطيًا منذ اندلاع العنف في نهاية الأسبوع. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إن هذه الخطوة ستساعد في مواجهة جهود المراقبة الحكومية، وأضاف: «من الواضح أن الحكومة الإيرانية تخشى شعبها»، «حيث ماتت محساء أميني بلا عقل، ماتت بشكل مأساوي، والآن الحكومة تقمع بعنف المتظاهرين السلميين الغاضبين بحق من خسارتها»، وفُرضت عقوبات أمريكية الخميس الماضي على شرطة الأخلاق وقادة وكالات إنفاذ القانون الأخرى. وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان «مع خروج الإيرانيين المعارضين إلى الشوارع للاحتجاج على وفاة محساء أميني، تضاعف الولايات المتحدة دعمها للتدفق الحر للمعلومات إلى الشعب الإيراني»، من خلال هذه التغييرات، نساعد الشعب الإيراني على أن يكون أفضل استعدادًا لمواجهة جهود الحكومة في مراقبتهم. ودعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في وفاة أمينيو، قال أمير رشيدي، الإيراني المنفي ومدير أمن الإنترنت والحقوق الرقمية في مجموعة ميان، إن رفع القيود سيساعد الإيرانيين على تجاوز الرقابة. وقال: «كما أنها ستوفر للإيرانيين الأمن والأمان»، «عندما يكون بإمكانك الحصول على بياناتك خارج الدولة، لا تستطيع خدمات الأمن الإيرانية الوصول بشكل غير قانوني إلى بياناتك لأن بياناتك محمية بموجب القانون الدولي خارج إيران». التبادل الحر

وفي عام 2014، أصدر ذراع العقوبات بوزارة الخزانة ترخيصًا يسمح بتصدير البرامج والخدمات إلى إيران، والتي من شأنها أن تسمح بالتبادل الحر للاتصالات عبر الإنترنت، بهدف تعزيز التدفق الحر للمعلومات إلى المواطنين الإيرانيين. ومع ذلك، كانت الشركات الأمريكية مترددة في القيام بأعمال تجارية في إيران، بسبب مخاوف من انتهاك العقوبات الحالية والقوانين الأخرى التي تفرض عقوبات. وغرد الرئيس التنفيذي لشركة (Tesla Elon Musk) بأن شركة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (Starlink) الخاصة به ستسعى للحصول على إذن للعمل في إيران، وذكر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أن الأمر متروك لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة لاتخاذ قرار بشأن خطوات (Starlink) التالية. وقال البيت الأبيض إن هذه الخطوة، إلى جانب الزيادة الأخيرة في العقوبات، لا تؤثر على خطط الإدارة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير: «لدينا مخاوف، ولدينا مخاوف مع إيران»، لكن متابعة الصفقة الإيرانية «هي أفضل طريقة بالنسبة لنا لمعالجة المشكلة النووية».

الاحتجاجات الإيرانية

حفزتها وفاة الشابة ذات الـ22 عاما مهساء أميني في حجز الشرطة

دخلت الاحتجاجات أسبوعها الثاني

امتدت الاحتجاجات الشعبية في إيران إلى 133 مدينة في أكثر من 30 محافظة

خلف قمع السلطات الإيرانية أكثر من 100 قتيل واعتقالات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد

قطعت السلطات الإنترنت في غالبية المحافظات في محاولة للحد من الاحتجاجات ومنع انتشار الأخبار المتعلقة بالاحتجاجات