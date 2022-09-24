البرهان يطالب الاتحاد الأفريقي برفع تجميد أنشطة السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الاتحاد الأفريقي إلى تصحيح قرار تجميد أنشطة السودان، الذي اتخذ في أعقاب حل حكومة عبدالله حمدوك قبل أشهر عدة.

والتقي البرهان، الرئيس السنغالي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي ماكي سال، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأوضح أن الخطوة التي اتخذتها المؤسسة العسكرية السودانية أكتوبر الماضي، كان الهدف منها الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، ومنح السودانيين الفرصة للتوصل إلى توافق وطني عريض لإدارة عملية الانتقال السياسي، داعيا الاتحاد الأفريقي لضرورة تصحيح قراره الذي قضى بتجميد أنشطة السودان في الاتحاد، مضيفا أن السودان في انتظار بعثة من الاتحاد الأفريقي للوقوف على الحقائق على الأرض.

من جانبه أكد الرئيس السنغالي ماكي سال، حرصه على أمن واستقرار السودان، وأهمية تفعيل العمل الأفريقي المشترك في مواجهة قضايا القارة، داعيا السودانيين إلى تسريع خطى الحوار؛ للتوصل إلى توافق يخدم مصالح الشعب السوداني.

على صعيد آخر طالب التقرير اليومي للجنة الفيضان في السودان أمس، مواطني ولاية الخرطوم القاطنين على النيل الأبيض ونهر الدندر أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

وقالت اللجنة في بيان أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا)، «إن الخرطوم أعلى من مستوى الفيضان لليوم الثاني على التوالي»، مشيرة إلى أن النيل الأزرق سجل عند الحدود السودانية الإثيوبية 469 مليون م3 أعلى من منسوب العام الماضي بـ14 مليون م3.

وأضافت أن نهر عطبرة سجل 107 ملايين م3 في اليوم أقل من منسوب العام الماضي بـ17 مليون م3، بينما سجل إيراد النيل الأبيض (ملكال) 180 مليون م3 في اليوم.

وكشف بيان اللجنة عن ارتفاع التصريف اليوم خلف سد الروصيرص إلى 371 مليون م3 مقابل 273 مليون م3 لليوم نفسه من العام الماضي، وارتفع التصريف خلف سد سنار إلى 386 مليون م3 مقابل 290 مليون م3 لليوم نفسه من العام الماضي.