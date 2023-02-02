تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. بث مباشر ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر مباراة ريال مدريد وتشيلسي مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر الان

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي Chelsea vs Real Madrid في دوري ابطال اوروبا، حيث يحل فريق ريال مدريد ضيفاً على ارض ستاد ستامفورد بريدج في مواجهة فريق تشيلسي في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري ابطال اوروبا اليوم الاربعاء.

ربما تكون هذه مباراة الموسم في أوروبا، حيث سيلتقي الفريق الأكثر فوزا في تاريخ دوري أبطال أوروبا مع حامل اللقب، لهذا فمن المؤكد أننا سنشهد مباراة قوية في ستامفورد بريدج يوم الأربعاء، وعلاوة على ذلك ، فقد التقي هذان الفريقان في الدور نصف النهائي من الموسم السابق من دوري ابطال اوروبا ، حيث تقدم فريق تشيلسي بقيادة توماس توخيل وحقق الفوز ليتأهل إلى النهائي حيث تغلب علي مانشستر سيتي، هذه المرة ، سيكون ريال مدريد حريصًا على الانتقام من هذه الخسارة. لكن أدائه الأخير لم يكن بهذه الروعة، بالإضافة إلى ذلك ، فقد تفوق عليه تمامًا غريمه التقليدي برشلونة في البرنابيو وانتهت المباراة بنتيجة 0-4، هذه الخسارة ستلعب بالتأكيد جورا في ثقة الفريق، وسيحرص تشيلسي على الاستفادة من هذا الارتباك، لهذا نتوقع من حامل اللقب ان يحقق فوز على أرضه يوم الأربعاء.

كان اللقاء الأخير بين ريال مدريد وتشيلسي قد انتهى بفوز تشيلسي بنتيجة 2-0 في هذا الملعب، كما سجل تشيلسي فوزًا علي ريال مدريد بنتيجة 0-1 في كأس السوبر عام 1998، والانتصارات الوحيدة التي حققها ريال مدريد في القرن الحادي والعشرين ضد تشيلسي جاءت في كأس الأبطال الدولية وهي بطولة تحضيرية للموسم الجديد، وثلاثة من المباريات الأربعة الماضية شهدت تسجيل أهداف من كلا جانبي الملعب.

مباراة تشيلسي وريال مدريد اليوم

هزم تشيلسي ليل في مباراتي الذهاب والاياب في دور الـ16 ، وكان في حالة جيدة على أرضه تقريبًا طوال موسم 2021-22. لديه أيضًا الثقة بعد هزيمة هذا الخصم نفسه في نصف نهائي النسخة السابقة من دوري ابطال اوروبا، من ناحية أخرى ، على الرغم من فوز ريال مدريد على باريس سان جيرمان في مباراة دور ال16 ، إلا أنه لم يكن رائعا في الآونة الأخيرة، وقد ظهرت هذه المشكلات عندما هزمه برشلونة بنتيجة 0-4 على أرضه، قبل أسبوع واحد فقط من المباراة، لهذا توقع فوزًا صعبًا لتشيلسي، مع ذلك ، لاحظ أن كلا الفريقين كانا يسجلان الكثير من الاهداف خلال الموسم 2021-22 ، وهذان الفريقان الآن على بعد خمس مباريات فقط من الفوز بالبطولة، علاوة على ذلك ، واجه تشيلسي أيضًا هزيمة مفاجئة على أرضه في المباراة السابقة في الجوري الانجليزي، كما هو الحال ، توقع أن تأتي الأهداف من كلا جانبي الملعب.

يحتل تشيلسي بقيادة توخيل حاليًا المركز الثالث في ترتيب جدول دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ، وقد خسر مرة واحدة فقط في هذا الملعب منذ سبتمبر، في غضون ذلك ، سجل ريال مدريد هدفين أو أكثر في أربع من مبارياته الخمس الماضية ، وسجل ثلاثة أهداف أو أكثر في ثلاث من مبارياته الخمس السابقة.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة ضد ريال مدريد

بالنسبة الى تشكيلة تشيلسي المتوقعة ضد فريق ريال مدريد اليوم الاربعاء في المباراة التى ستقام على ارض ستاد ستامفورد بريدج فمن المتوقع ان يلعب تشيلسي المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: إدوارد ميندي، وفي خط الدفاع: أندرياس كريستنسن، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجر، وفي خط الوسط: ريس جيمس، نجولو كانتي، ماتيو كوفاسيتش، ماركوس ألونسو، وفي خط الوسط الهجومي: ماسون ماونت، حكيم زياش، اما في خط الهجوم: كاي هافرتز.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد تشيلسي

اما بالنسبة لتشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد فريق تشيلسي اليوم الاربعاء في مباراة من الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري ابطال اوروبا فمن المتوقع ان يدخل فريق ريال مدريد المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: تيبوت كورتوا، وفي خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدر ميليتاو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي، وفي خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس، اما في خط الهجوم: رودريجو جويس، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.