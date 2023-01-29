تراند اليوم : موقع التسجيل في الشبه طبي 2023 بدون بكالوريا

أعلن في الجزائر بداية الأسبوع الجاري عن رابط موقع التسجيل في الشبه طبي 2023 بدون بكالوريا.

وتم رسميا فتح موقع التسجيل في الشبه طبي 2023 بدون بكالوريا هذا العام حيث حدد عدد المناصب بأكثر من 5900 منصب موزعة على ثلاث (03) رتب و هي :

مساعد التمريض

مساعد جراحة الأسنان

عون رعاية الأطفال

ذلك عبر مختلف الولايات حيث تم الاعلان عن عدد المناصب المفتوحة و شروط التسجيل على مستوى معاهد شبه الطبي والوكالات الولائية للتشغيل، ويحدد آخر أجل بـ 15 يوم من تاريخ اعلان المسابقة.

حيث بامكان جميع الطلبة الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة التسجيل مباشرة عبر الرابط الموجود بالأسفل.

ملف التسجيل في الشبه طبي:

ملاحظة هامة: قبل البدء في عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني.

على المترشحين نسخ الوثائق التالية:

طلب خطي.

بطاقة التعريف.

شهادة مدرسية و كشف النقاط للسنة الثالثة ثانوي.

تسجيلات الشبه طبي عبر موقع التسجيلات الجامعية orientation-esi.dz

الجديد في شروط التسجيل لهذا العام هو إلزام المرشحين الناجحين متابعة تدريب متخصص لمدة عامين في مؤسسات التكوين العالي للشبه طبي التابعة لوزارة الصحة.

الملعلومات المطلوبة للتسجيل:

1- بيانات الاقامة ( الولاية الدائرة).

2- الاسم و اللقب وتاريخ ومكان الازدياد.

3- العنوان، رقم الهاتف و البريد الالكتروني.

4- معلومات الدراسة ( الثانوية - الشعبة - السنة الدراسية )

5- بعدها تقوم باختيار اسم المستخدم و الرقم السري لفتح حساب خاص بك على المنصة.

6- تحميل الوثائق التالية بعد مسحها ضوئيا عبر ( ماسح الوثائق الضوئي Camscanner)

بطاقة التعريف الوطنية

كشف نقاط الثالثة ثانوي او االشهادة او المؤهل المطلوب.

طلب خطي