الاكثر متابعة اليوم - ابنة هيفا وهبي تناجيها: (آخ يا امي)

نشرت زينب_فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي فيديو من مقابلة أجرتها مقدّمة البرامج الشهيرة رضوى_الشربيني مع الشاعر فارس قطرية الذي قال شعرًا عن الأم وأهميتها في حياة كل شخص.

وقال فارس: (تحب أمك عشان أمك أحن الناس على همومك بتغسل قلبك الزعلان لا بتعبيبك ولا بتلومك)

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وتابع الشاعر: (ملكش صحاب فبتصاحبك وبتهون عليك صعبم وبتديك دعوتين تنزل تلاقي البركة في هدومك)

زينب علّقت على تلك الكلمات التي يعيشها كل شخص مع أمه، وكتبت: (آااااخ يا امي)

صرخت زينب لأنها هيفا التي لم تشعر بحنانها ولم تعرف حنان الأم الحقيقي ولا حضن الأم الصادق ولا دعوات الوالدة النابعة من القلب.

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بحسب زينب فإن عمّتها من ربتها حين تركتها هيفا، ومع ذلك فلا تعرف التصرّفات الحقيقية للأم الحقيقية، بل عمّتها كانت الأم البديلة.

قد تكون زينب أخطأت بحق هيفا ولم تسأل عنها وانصاعت لكل ما قيل عن امها حين كانت صغيرة، لكنها لا شك بحاجة لحنانها، فلا احد يستطيع العيش من دون الأم ودعواتها ووجودها في الحياة.

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هذه المرة الأولى التي تناجي فيها زينب والدتها بأعلى صوتها مع عبارة لخّصت كل ما قلبها من وجعٍ.