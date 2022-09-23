تراند اليوم : صلاة التراويح مباشر من الحرم المكي .. بث مباشر صلاة التراويح من الحرم المكي

صلاة التراويح مباشر من الحرم المكي بث مباشر صلاة التراويح من الحرم المكي وأعلنت وزارة الأوقاف في المملكة العربية السعودية عن جدول الأئمة في المسجد النبوي في المدينة المنورة، حي ثان المساجد الكبيرة والهامة يتم الإعلان عن جدول أئمة من أجل الإمامة فيه خلال ثلاثين يوم من شهر رمضان المبارك، وذلك نظرا للأهمية الكبيرة التي يمتلكها هذا المسجد، حيث يقصده المصلون من داخل المملكة ومن خارجها، وذلك لعظم أمر الصلاة فيه، ابقوا معنا من اجل المزيد.

صلاة التراويح بالمسجد النبوي رمضان 1443

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، عن عودة صلاة التراويح والتهجد في الحرمين الشريفين والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وفق بعض الشروط التي يجب أن يلتزم بها المصلون والزائرون، إذ صلاة التراويح واحدة من السنن التي أمر بها نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، ويشتاق إليه آلاف الملايين في كل بقاع الأرض، ويقام فور صلاة العشاء، ومن جهته، أوضحت الهيئة المذكورة أن صلاة التراويح ستقام في باحة الصرح المسجد النبوي طيلة شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ.

جدول صلاة التراويح بالمسجد النبوي 1443في المدينة المنورة

كشفت هيئة شؤون الأئمة والمؤذنين بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف السعودية، عن جدول الأئمة والمؤذنين لأداء صلاة التراويح في المسجد النبوي في شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ – 2022 م والتر

جدول صلاة التهجد بالمسجد النبوي رمضان 1443

كما أوضحت هيئة شؤون الأئمة والمؤذنين قائمة الأئمة الذين يؤدون صلاة التهجد في المسجد النبوي بالسعودية طوال شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ رمضان حتى اليوم الثلاثين وما يليه نوضح لكم في الصور المرفقة أدناه جدول صلاة التهجد بالمسجد النبوي لعام 1443 هـ

رابط جدول صلاة التراويح في الحرم المدني pdf

توفر هيئة شؤون الأئمة والمؤذنين بالسعودية إمكانية تنزيل جدول صلاة التراويح بصيغة pdf من خلال موقع الهيئة الإلكتروني. يمكنك تنزيل جدول صلاة التراويح باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع الخدمات الإلكترونية مباشرة.

اختيار “دائرة شؤون الأئمة والمؤذنين”.

الضغط على أيقونة الجدول الأسبوعي لصلاة الأئمة والمؤذنين.

سيظهر جدول أسماء الأئمة الذين يؤدون صلاة التراويح.

ضوابط صلاة التراويح في الحرمين الشريفين 1443

وضعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السعودية عددًا من الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها في الحرمين الشريفين عند أداء صلاة التراويح والتهجد في المسجد الحرام والمسجد النبوي. هذه الشروط هي كما يلي

لا ينبغي للأئمة أن يتغيبوا عن المعلنين بجدول التراويح، وأن يحسنوا أداء الصلاة في شهر رمضان المبارك.

إقامة الصلاة في الأماكن التي تم اعتمادها من الجهات المنظمة.

لا يجوز تصوير الصلوات أو نقلها شخصيًا أو بوسائل إعلام غير مصرح بها.

يجب الالتزام بتوقيت الآذان في تقويم أم القرى.

لا يجوز جمع التبرعات لإعداد موائد الإفطار للصائمين.

إقامة موائد إفطار في الساحات المسموح بها مع ضرورة تنظيف أماكن موائد الإفطار.

يجب اتباع أحكام الاعتكاف في المسجد النبوي.

إلغاء الخطب بعد الصلاة في المسجد النبوي.

أسماء أئمة المسجد النبوي في صلاة التراويح رمضان 2022

أقرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أسماء أئمة المسجد النبوي الذين سيؤدون التهجد في شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ تظهر هذه الأسماء في الأسطر التالية

الشيخ بندر بليلة.

الشيخ سعود الشريم.

الشيخ ياسر الدوسري.

الشيخ ماهر المعيقلي.

الشيخ عبدالله الجهني.

الشيخ عبد الرحمن السديس.

ما هو وقت صلاة التراويح في السعودية

تم تحديد موعد صلاة التراويح في السعودية في السعودية من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة، حيث توجد فروق طفيفة في وقت صلاة التراويح من مدينة إلى أخرى، حيث تبدأ صلاة التراويح الساعة 0735 مساءً وتستمر لمدة 35 دقيقة في جميع المساجد منتشرة في جميع أنحاء المملكة.

رابط حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للأئمة والمؤذنين

توفر الهيئة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين في السعودية العديد من الحسابات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لسهولة الوصول إلى جدول الأئمة والمؤذنين لأداء صلاة التراويح والتهجد يمكنك الوصول إلى هذه الحسابات من خلال الروابط التالية

الحساب الرسمي لشؤون الأئمة والمؤذنين على تويتر “.

الحساب الرسمي لشؤون الأئمة والمؤذنين على الفيس بوك “.

وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي “”.

رابط تنزيل جدول صلاة التراويح بالمسجد النبوي

يمكنك الوصول إلى رابط تنزيل جدول صلاة التراويح في الحرم المدني بصيغة pdf مباشرة “” واتباع خطوات التنزيل الموضحة أعلاه لتنزيل نسخة من جدول صلاة التراويح في الحرم المدني.