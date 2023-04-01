الامارات | الفحم يتصدر مسببات الحرائق في المنازل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان ثلاثة أسباب رئيسة لوقوع الحرائق في المنازل، داعية إلى اتباع إرشادات السلامة لحماية الأرواح والوقاية من مخاطر الحرائق.

وقال مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة، المقدم ماجد علي الحصان، إن الفحم يأتي على رأس مسببات الحرائق في المنازل.

وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في «سخان الماء» إذ «قد يتسبب في وقوع ماس كهربائي يتطور إلى حريق منزلي»، مشيراً إلى أهمية التأكد من سلامة سخان الماء دورياً، وخلوه من التآكل والصدأ.

وقال إن تسريب الغاز يعد السبب الثالث لوقوع الحرائق داخل المنازل. وحدد خمس خطوات للتعامل معه: أولاها فصل التيار الكهربائي من خارج المنزل، والثانية فتح النوافذ والأبواب للتهوية، والثالثة غلق صمام الغاز، والرابعة الخروج من المنزل، وأخيراً التواصل مع الدفاع المدني.