الامارات | «دي بي ورلد الخيرية» تدعم «وقف المليار وجبة» بـ 10 ملايين درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة دي بي ورلد الخيرية، الذراع الخيرية والإنسانية لـمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، عن المساهمة بـ10 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتأتي مساهمة مؤسسة دي بي ورلد الخيرية في حملة «وقف المليار وجبة»، في إطار سباق الخير الذي انطلق مع بدء الحملة، حيث تتوالى مساهمات الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم حملة «وقف المليار وجبة»، التي تستهدف المساهمة في مكافحة الجوع وسوء التغذية في العالم.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) سلطان أحمد بن سليّم: «مساهمتنا في حملة (وقف المليار وجبة) التي تدشن أكبر صندوق وقفي في العالم لإطعام الطعام في رمضان تعبر عن التزامنا بدعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات لمساعدة الفئات الأقل حظاً في العالم.. يسعدنا أن نكون جزءاً من نجاح هذه الحملة، ومن المساهمين في توفير شبكة أمان غذائي لرفع المعاناة عن الشرائح الضعيفة وملايين الفقراء».

كما أعلن رجل الأعمال الإماراتي غياث محمد غياث عن مساهمته بخمسة ملايين درهم لدعم حملة «وقف المليار وجبة».

وقال رجل الأعمال الإماراتي غياث محمد غياث صاحب مجموعة شركات «جينكو»: «إن حملة (وقف المليار وجبة) تسهم في إحداث حراك إنساني وتنافس في الخير بين كل فئات المجتمع لمواصلة نهج العطاء الإماراتي منذ التأسيس، وهو ما عودتنا عليه قيادتنا الرشيدة التي رسخت قيم التضامن والإخاء الإنساني من خلال إطلاق المبادرات الخيرية المبتكرة لإغاثة الملهوفين والمحرومين حول العالم».

وأعرب عن سعادته بالمساهمة في حملة «وقف المليار وجبة» التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إشراك كل أفراد المجتمع ومؤسساته في دعم المبادرات الإنسانية بما يسهم في استدامة الخير والعطاء وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحملة.

وتجسد حملة «وقف المليار وجبة» التزام دولة الإمارات بدورها الإنساني ومدها يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات، في كل الظروف الإنسانية الصعبة، وللفئات الأكثر احتياجاً، باعتبارها سنداً وعوناً للجميع، حيث تترجم قيم العطاء الراسخة لدى أهل الإمارات، وسعيها الدؤوب لإغاثة المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، بمساهمة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء ورواد العمل الإنساني والاجتماعي.

«عزيزي» تقرع جرس «ناسداك دبي» دعماً للحملة

قرع فريق شركة عزيزي للتطوير العقاري بالتعاون مع بورصة ناسداك دبي، جرس التداول دعماً لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام. وكانت شركة «عزيزي للتطوير العقاري»، أعلنت مساهمتها بمبلغ 50 مليون درهم خلال خمس سنوات، وتعهدت بـ10 ملايين درهم كل عام، للمساهمة في توفير شبكة أمن غذائي للفئات الأقل حظاً في العديد من دول العالم. حملة «وقف المليار وجبة» تجسد التزام دولة الإمارات بدورها الإنساني ومدها يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات.