الامارات | آسيوي يقتل زوجته وطفلتيه وينتحر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، تفاصيل ما توصلت إليه التحقيقات الجارية حول ملابسات انتحار شخص من الجنسية الآسيوية في العقد الثالث من عمره، والذي ألقى بنفسه من إحدى البنايات السكنية في الشارقة بعدما قام بقتل زوجته وطفلتيه في مقر سكنهم.

وقال الزري لـ«الإمارات اليوم»: «تلقت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة بلاغاً بالواقعة أول من أمس في تمام الساعة 5:45 مساءً، يشير إلى سقوط شخص من الدور العاشر في أحد الأبراج بمنطقة المجاز، وعليه تعاملنا في البداية مع الواقعة على أنها مجرد سقوط شخص من شرفة، وتوجهت دوريات مركز شرطة البحيرة الشامل وفرق الإسعاف الوطني إلى الموقع، حيث قامت بمحاولة إنقاذه ونقله إلى المستشفى، لكن تبين أنه فارق الحياة متأثراً بما لحق به من إصابات جراء السقوط».

وأضاف القائد العام لشرطة الشارقة: «لم يكن لدينا أي بيانات خاصة بالشخص تشير إلى هويته أو شخصيته، لكن بتفتيشه عثرت الشرطة معه على ورقة مكتوب فيها: (أنا قتلت زوجتي وابنتيّ وهم بداخل الشقة، ومن ثم حصلت الشرطة على إذن من النيابة لتفتيش الشقة، وتم كسر الباب والعثور بالفعل على جثث الزوجة وابنتي الشخص».

وتابع: «تشير التحقيقات الأوّلية بعد معاينة جثث المتوفين، إلى أنه لم يكن هناك أي آثار لعنف أو مقاومة أو استخدام لآلة حادة، وبالتالي فإن وسيلة القتل تنحصر حالياً في أمرين؛ إما تسمم أو خنق».

وواصل: «أفادت التحقيقات كذلك بأن الشخص المتوفى يعمل في وظيفة مرموقة بإحدى الشركات، وقمنا باستدعاء مدير الشركة لسؤاله بشأن ما إذا كان هناك دوافع يعرفها أو أسباب متعلقة بضغوط تعرض لها الشخص قبل إقدامه على ما قام به، كما قمنا باستدعاء صديقة لزوجته تم التوصل إليها، وتواصل الشرطة حالياً التحقيق مع كافة المقربين أو المتعاملين بصورة مباشرة مع الأسرة».