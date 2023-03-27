الامارات | محمد بن راشد: ثقتنا كبيرة في قدرتنا على استضافة العالم على أرض الدولة بهدف حماية الكوكب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، اطلعت اليوم رفقة أخي رئيس الدولة حفظه الله على الاستعدادات الجارية في الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف بشأن المناخ COP28 .. والذي يتوقع أن يشارك فيه 70 ألف شخص من 198 دولة .. فريقنا الوطني جاهز .. وثقتنا كبيرة في قدرتنا على استضافة العالم على أرض الدولة بهدف حماية الكوكب.