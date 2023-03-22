الامارات | محمد بن زايد: اللهم اجعله شهر خير وبركة على بلادنا وعلى الجميع

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: اللهم اجعله شهر خير وبركة على بلادنا وعلى الجميع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، شعب الإمارات والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، يهل علينا شهر الرحمة والمغفرة .. اللهم اجعله شهر خير وبركة على بلادنا وعلى الجميع. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App