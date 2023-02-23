الامارات | مشروعات بحثية في جامعة الشارقة لحماية البيانات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت جامعة الشارقة، خلال الاجتماع الثاني لمركز بحوث الأمن السيبراني وتحليل البيانات، عدداً من المشروعات البحثية المبتكرة، التي تعمل عليها المجموعات البحثية التابعة للمركز، بهدف فتح مجالات التعاون والشراكة بين هذه المجموعات البحثية وقطاع الصناعة والدوائر والهيئات الحكومية والخاصة، وذلك تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار.