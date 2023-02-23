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الامارات | مشروعات بحثية في جامعة الشارقة لحماية البيانات

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مينا غالي ■ الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات بحثية في جامعة الشارقة لحماية البيانات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت جامعة الشارقة، خلال الاجتماع الثاني لمركز بحوث الأمن السيبراني وتحليل البيانات، عدداً من المشروعات البحثية المبتكرة، التي تعمل عليها المجموعات البحثية التابعة للمركز، بهدف فتح مجالات التعاون والشراكة بين هذه المجموعات البحثية وقطاع الصناعة والدوائر والهيئات الحكومية والخاصة، وذلك تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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