الامارات | 15 جهة بالفجيرة تشارك في نشر ثقافة الابتكار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت إمارة الفجيرة، أمس، مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، بمشاركة 15 جهة حكومية اتحادية ومحلية ومؤسسات أكاديمية، بهدف نشر ثقافة الابتكار، وتعزيز مشاركة المجتمع في صنع نموذج ناجح للابتكار والإبداع في مختلف المجالات، كما ستقدم الجهات 44 فعالية وورشاً تدريبية وبرامج ترفيهية، وتستمر حتى نهاية شهر فبراير الجاري، بهدف جعل الابتكار أسلوب حياة.

وأفاد مدير الديوان الأميري في الفجيرة، محمد سعيد الضنحاني، بأن مشاركة الفجيرة في شهر الإمارات للابتكار تؤكد حرص الإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على تعزيز مفاهيم الريادة والابتكار والتميز في المجتمع وتقديم الخدمات وفق أفضل معايير الجودة على مستوى العمل المؤسسي والمجتمعي.

إلى ذلك نظمت بلدية دبا الفجيرة، أمس، مبادرة داخلية تحت عنوان «أهلاً فبراير.. شهر الابتكار»، لتحفيز الموظفين على الابتكار ونشر الوعي بمفهوم الابتكار ووضعه في قلب عملية التغيير، واتباع التمكين ليصبح الموظف شريكاً في عملية الارتقاء المؤسسي، وستقدم عدداً من الفعاليات طول فبراير تزامناً مع شهر فعاليات شهر الابتكار، تتمثل في مطوية الابتكار وهي مطوية إلكترونية تفاعلية، وورشة عمل بعنوان «الابتكار واستشراف المستقبل»، وزاوية الابتكار، ومعرض «دبا تبتكر» الذي يضم عدداً من الابتكارات الخاصة بالموظفين والشركات والجهات في منطقة دبا الفجيرة، وعدداً من الورش والفعاليات.

وستقدم البلدية فعالية «تحدي العقول» التي تعمل على تحفيز موظفيها بالمشاركة في طرح ابتكارات حديثة وأفكار ومقترحات لإيجاد الحلول ذات فاعالية للمؤسسة، وتدعم مسيرة التميز والتطوير، بالإضافة لورشة تفاعلية «مهارات التفكير».

فيما تقدم مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق فعاليات مستمرة طوال شهر الإمارات للابتكار، منها مبادرة «اللمسة الذكية»، وتقدم القيادة العامة لشرطة الفجيرة مختبر زاوية الفرص الابتكارية، ومختبر جودة الحياة في بيئة العمل، وورشة تثقيفية متخصصة في الميتافيرس، ومعرض مجلس الشباب الابتكاري، وحلقة نقاشية لمجلس شباب القيادة.

وتشارك إدارة الدفاع المدني ابتكارات السلامة وعرض آخر ما توصلت إليه تقنيات السلامة والأنظمة الذكية المستخدمة في مجال الإطفاء، كما يقدم نادي الفجيرة العلمي ست مشاركات تتمثل في: مسابقة الرسم باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد، ومعرض الرسومات الإلكترونية للأطفال لاستشراف المستقبل، وورشة عمل عن الطاقة وأنواعها، وورشة عمل عن إنتاج الزيت الحيوي من الطحال الخضراء، وجلسة حوارية بعنوان الابتكار المؤسسي، والمشاركة في معرض علمي لمبتكرات علمية حديثة.

وتقدم منطقة الفجيرة التعليمية معرض ابتكارات الطلبة، وتقدم كليات التقنية العليا مسابقة الابتكار «عيون إلى المستقبل»، وسيعرض الطلبة حلولاً مبتكرة لمشكلات مختلفة، كما تشارك مؤسسات إمارة الفجيرة بمجموعة متنوعة من الأنشطة وورش العمل والمبادرات التي تناقش أهم محاور الابتكار في مجال الخدمات البيئية، والتعليم المستمر، والأمن والسلامة، وصناعة المحتوى والإعلام الجديد. وتهدف مشاركة الفجيرة في شهر الإمارات للابتكار إلى نشر الابتكار كأسلوب حياة والمساهمة في تطوير الخدمات الحكومية عبر نشر ممارسات مبتكرة تسهم في تحسين جودة حياة الأفراد، وترفع الوعي في مختلف موضوعات القطاعات الحيوية.