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الامارات | اعفاء الابن الوحيد من الخدمة الوطنية نهائيا ‎

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أحمد عابد - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن اعفاء الابن الوحيد من الخدمة الوطنية نهائيا ‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم ( 6 ) لسنة 2014  بحيث يعفى من الخدمة الوطنية نهائياً الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما.

وذكرت في الاعلان الذي نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا يعتبر وحيداً من كان لديه أخوات إناث على أن يثبت ذلك في الأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة ويستثنى من ذلك من يبدي رغبته بالالتحاق بالخدمة متى استوفى الشروط الأخرى المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وفي هذه الحالة يتعين قضاؤه مدة الخدمة بالكامل، ولا يجوز استدعاؤه للقتال في الخطوط الأمامية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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