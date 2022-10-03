الامارات | 34 خدمة في "المواصلات العامة" يستفيد منها أصحاب الهمم في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 34 خدمة في "المواصلات العامة" يستفيد منها أصحاب الهمم في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التزمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتقديم خدمات متطورة يستفيد منها أصحاب الهمم وفق اعلى المعايير العالمية المطبقة في مجال النقل والمواصلات العامة، وذلك بهدف تمكين أصحاب الهمم من ممارسة حياتهم اليومية بسهولة تضمن لهم اندماجهم في المجتمع والقيام بمسؤولياتهم المهنية والأسرية أسوة بباقي افراد المجتمع.

وتتضمن القائمة أدناه أبرز الخدمات التي يستفيد منها أصحاب الهمم، المتوفرة في مجال استخدام المواصلات العامة بمختلف أنواعها.

1.توفر بطاقة نول الشخصية لفئة أصحاب الهمم خاصية التنقل المجاني على متن بعض وسائل النقل العامة مثل المترو والحافلات داخل مدينة دبي فقط.

2. تزويد الحافلات بكل وسائل الراحة، وسهولة الاستخدام، لأصحاب الهمم من حيث خفض مستوى الأرضيات، وتمكين الركاب من استخدامها دون جهد.

3. توفير أزرار لطلب الخدمة، بمستوى كرسي الراكب.

4. توفير مظلات مكيفة للركاب.

5. تصميم وتنفيذ محطات النقل البحري، وفق متطلبات أصحاب الهمم لتمكينهم من استخدام هذه المحطات، بسهولة ويسر.

6. تمكين أصحاب الهمم من استخدام الباص المائي حيث صمم الباص ليناسب دخولهم بكل سهولة.

7. توفير أماكن جلوس فسيحة داخل الباص المائي، لاستخدام أصحاب الهمم حيث يتسع لثلاثة كراسي متحركة.

8. يساعد أفراد طاقم وسائل النقل البحري أصحاب الهمم بكل ود في صعود القارب بسهولة ويسر، ويوجد موظف لتقديم المساعدة على كل مرسى.

9. توفير شاشات إرشادية داخل الباص المائي، لإعطاء معلومات عامة عن الباص المائي وإجراءات السلامة.

10. تصميم فيري دبي، بحيث يخدم جميع فئات المجتمع، ومنهم أصحاب الهمم.

11. توفير أماكن مناسبة لكرسيين متحركين، في فيري دبي.

12. تصميم المقاعد، بحيث تكون قابلة للطي، بنسبة 20% وذلك لتتناسب مع متطلبات أصحاب الهمم وتوفير مساحة مناسبة لتسهيل دخول وخروج الكراسي المتحركة والمحافظة على الثبات في المقصورة.

13. مسارات إرشادية ناتئة، على الأرضيات في محطات القطارات، لتوجيه أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية.

14. تصميم جميع نوافذ بيع التذاكر، بحيث يسهل الوصول إليها، من قبل أصحاب الهمم، الذين يستخدمون الكراسي المتحركة.

15. توفير حمامات خاصة، لأصحاب الهمم.

16. مساحات خاصة لمستخدمي الكراسي المتحركة، على جميع القطارات.

17. إشارات تحذير مسموعة ومرئية، عند إغلاق الأبواب المؤدية إلى القطارات.

18. توفير مصاعد بمساحات واسعة، بما يكفي للسماح بحركة الكراسي المتحركة داخل محطات القطار.

19. توفير الدوائر التلفزيونية المغلقة، لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية.

20. إعلانات صوتية، لذوي الإعاقة البصرية.

21. مسكات خاصة، على ارتفاع مناسب.

22. زر إيقاف، يستخدم في حالة الطوارئ.

23. تجهيز المحطات بسلالم متحركة، مزودة بمسكات طولية على الجوانب، وذلك تفاديا لأي ضرر.

24. الإضاءة على طول السلم المتحرك، وذلك لتحسين مدى الرؤية.

25. توفير منحدرات من موقف السيارات، إلى مدخل المحطة، مع مراعاة أن تكون أرضية المنحدرات ذات سطح خشن، غير قابل للانزلاق، وتزويد المنحدرات بمسكات من الطرفين، وعلى امتداد المنحدر.

26. فروقات لونية للأرضيات والمنحدرات ليسهل تمييزها.

27. العلامات الأرضية، التي تسهل حركة أصحاب الهمم ذوي الإعاقة البصرية، وذلك بتتبع الحركات الأرضية، التي ترشدهم إلى البوابات، أو إلى المواقع المخصصة لهم في العربات.

28. توفير خدمة مواقف خاصة، لأصحاب الهمم بالقرب من المداخل الرئيسة.

29. توفر المداخل والأبواب الأوتوماتيكية، لتسهيل عملية الدخول والخروج.

30. اتساع المكان للكراسي الخاص بأصحاب الهمم في القاطرات بالقرب من الباب.

31. تجهيز المحطات بهواتف عمومية، بمستوى منخفض لتمكين أصحاب الهمم من استخدامها.

32. بوابات واسعة لتسهيل عملية دخول الكرسي المتحرك، لأصحاب الهمم.

33. تشغيل 5 مركبات أجرة لتلبية متطلبات ذوي الاعاقة تعمل على مدار 24 ساعة، تغطي جميع مناطق الامارات ويتولى قيادتها سائقون مدربون ومؤهلون.

34. تزويد مركبات الأجرة الخاصة بأصحاب الهمم بالمرافق التالية برافعات خاصة لحمل كراسي أصحاب الهمم، وأجهزة للتنفس الاصطناعي وكرسي متحرك داخل المركبة، بالإضافة الى مقاعد خاصة بالمرافقين.