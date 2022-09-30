الامارات | "التداوي الطبية" تطلق مبادرة لتخفيض كلفة علاج كبار المواطنين بنسبة 65%

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة التداوي الطبية عن إطلاق مبادرة لتخفيض كلفة علاج كبار المواطنين بالتزامن مع اليوم العالمي للمسنين، الذي يصادف يوم الأول من أكتوبر من كل عام.

وتتضمن المبادرة تقديم باقات خاصة بكبار المواطنين، وكبار السن من المقيمين بالدولة، تشمل تخفيض رسوم العلاج بنسبة 65%، على الخدمات غير المغطاة بالتأمين الصحي، فضلاً عن عدم تحصيل أي رسوم إضافية على الخدمات المغطاة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة التداوي الصحية مروان ابراهيم حاجي ناصر، أنه تزامناً مع يوم المسنين العالمي، قررت المؤسسة تكريم فئتي كبار المواطنين والمسنين من المقيمين داخل الدولة، من خلال تخصيص باقات صحية خاصة بأسعار مخفضة، في كافة التخصصات الطبية، بدء من غد السبت.

وأكد مروان ناصر أن الأسعار الخاصة ستطبق على العلاج المقدم بالمستشفى، وعلى الخدمات الطبية المنزلية، والعيادة المتنقلة للمجموعة.

وتشمل الخدمات المنزلية التي تقدمها المجموعة للمسنين، خدمات الاختبارات المعملية، إعادة التأهيل، إدارة ومتابعة الحالات الطبية المزمنة والحرجة، حالات الإصابة بالسكري، ارتفاع ضغط الدم، فرط شحوم الدم، الإمساك المزمن، واستبدال الوصفات الطبية وإعادة صرف الأدوية، العناية بالجروح.

وتابع: "تأتي هذه المبادرة من مجموعة التداوي الصحية تقديراً لدور كبار المواطنين، في بناء الدولة، وتربية أجيال ساهمت تأسيس نهضة الإمارات في كل المجالات، ولتخفيف الأعباء الصحية عن كاهلهم".

يشار إلى أن مجموعة التداوي الصحية، هي مجموعة وطنية، أسسها المواطن مروان إبراهيم ناصر، لتوفير كافة خدمات الرعاية الصحية التخصصية، تحت سقف واحد، وهي منشأة معتمدة من قبل اللجنة الدولية المشتركة، في معايير الجودة والتكنولوجيا وسلامة المرضى.