شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن الحرب على مايكروسوفت: خدماتها السحابية مناهضة للمنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ونقلت رويترز عن نائب رئيس جوجل كلاود أميت زافري قوله إن الشركة أثارت القضية مع وكالات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.





"العملاء ليس لديهم خيار"وقال Zavery إن مايكروسوفت تستفيد من هيمنتها في الأعمال المحلية بالإضافة إلى Office 365 و Windows لربط Azure وبقية الخدمات السحابية "وتجعل من الصعب على العملاء الاختيار"، وأضاف زافري: "عندما نتحدث إلى الكثير من عملائنا ، فإنهم يجدون الكثير من ممارسات التجميع هذه ، فضلاً عن الطريقة التي يضعون بها قيودًا على التسعير والترخيص ، مما يجعل من الصعب عليهم اختيار موفري خدمات آخرين".

وأضاف: "إنهم بشكل انتقائي يشترون أولئك الذين يشتكون ولا يجعلون هذه الشروط متاحة للجميع. وهذا يجعل بالتأكيد ميزة غير عادلة لشركة مايكروسوفت ويربط الأشخاص الذين قدموا شكوى إلى مايكروسوفت على أي حال".

هذا ما يجب أن تقوله مايكروسوفت

وقال متحدث باسم مايكروسوفت لرويترز "نحن ملتزمون بمجتمع السحابة الأوروبية ونجاحهم"، وبحسب ما ورد عرضت الشركة تغيير ممارسات الحوسبة السحابية الخاصة بها في صفقة مع عدد قليل من الشركات المنافسة الأصغر والتي بدورها ستعلق شكاوى مكافحة الاحتكار.

وقال زافري ، "أياً كان ما يقدمونه ، يجب أن تكون هناك مصطلحات عامة للجميع ، ليس فقط لشخص أو اثنين اختاروا وانتقوا ، وهذا يوضح لك أن لديهم الكثير من القوة السوقية يمكنهم نوعًا ما القيام بذلك كل على حدة "، ورفض زافري الاقتراح القائل بأن القضية هي مجرد خلاف بين جوجل ومايكروسوفت.





Google Bard و مايكروسوفت Copilotوتخوض جوجل و مايكروسوفت بالفعل "حرب" ذكاء اصطناعي مع الذكاء الاصطناعي مع روبوتات الدردشة Bard و Copilot في البحث، حيث أعلنت كلتا الشركتين أيضًا عن الذكاء الاصطناعي في منتجات Google Workspace و مايكروسوفت 365 Suite التي تركز على المستهلك، كما كشفت Google مؤخرًا عن أدوات إنشاء الذكاء الاصطناعي الخاصة بالسحابة.