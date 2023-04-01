شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منظمون إيطاليون يأمرون بحظر ChatGPT بسبب انتهاك مزعوم لقوانين خصوصية البيانات والان مع تفاصيل الخبر
وأصدرت هيئة حماية البيانات في البلاد ، GPDP ، بيانًا صحفيًا صباح اليوم قالت فيه إن الشركة تفتقر إلى مبرر قانوني لجمع المعلومات الشخصية للمستخدمين، و يقول GPDP أن OpenAI ليس لديها أيضًا آلية لمنع المستخدمين القاصرين من الوصول إلى الخدمة ، الأمر الذي "يعرض القُصر لإجابات غير مناسبة على الإطلاق مقارنة بدرجة تطورهم ووعيهم الذاتي" .
وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها هيئة مراقبة البيانات الإيطالية مثل هذا الإجراء ضد روبوت محادثة AI، وسبق للهيئة التنظيمية حظر تطبيق chatbot في فبراير ، وأصبحت ريبليكا سيئة السمعة بسبب العلاقات الشخصية التي يطورها بعض المستخدمين من خلال برنامج الدردشة الآلي الخاص بها ، حيث أعرب الكثيرون عن قلقهم بعد أن أزالت الشركة مؤخرًا خيار لعب الأدوار المثيرة.