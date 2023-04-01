شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منظمون إيطاليون يأمرون بحظر ChatGPT بسبب انتهاك مزعوم لقوانين خصوصية البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت هيئة تنظيم الخصوصية الوطنية في إيطاليا بفرض حظر فعال على الذكاء الاصطناعى ChatGPT، واتهم منشئي المحتوى OpenAI "بجمع البيانات الشخصية بشكل غير قانونى، ولقد أمرت شركة OpenAI بالتوقف عن جمع بيانات المستخدمين الإيطاليين على الفور حتى تقوم بتعديل ممارسات جمع البيانات الخاصة بها، وفقا لتقرير theverge.

وأصدرت هيئة حماية البيانات في البلاد ، GPDP ، بيانًا صحفيًا صباح اليوم قالت فيه إن الشركة تفتقر إلى مبرر قانوني لجمع المعلومات الشخصية للمستخدمين، و يقول GPDP أن OpenAI ليس لديها أيضًا آلية لمنع المستخدمين القاصرين من الوصول إلى الخدمة ، الأمر الذي "يعرض القُصر لإجابات غير مناسبة على الإطلاق مقارنة بدرجة تطورهم ووعيهم الذاتي" .

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها هيئة مراقبة البيانات الإيطالية مثل هذا الإجراء ضد روبوت محادثة AI، وسبق للهيئة التنظيمية حظر تطبيق chatbot في فبراير ، وأصبحت ريبليكا سيئة السمعة بسبب العلاقات الشخصية التي يطورها بعض المستخدمين من خلال برنامج الدردشة الآلي الخاص بها ، حيث أعرب الكثيرون عن قلقهم بعد أن أزالت الشركة مؤخرًا خيار لعب الأدوار المثيرة.

وفي وقت النشر ، كان The Verge لا يزال قادرًا على الوصول إلى ChatGPT عبر VPN لإعادة توجيه حركة المرور عبر ميلانو ، إيطاليا، ولكن من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تمتثل OpenAI لأمر إيقاف معالجة بيانات المستخدمين الإيطاليين، ويقول GPDP إن الشركة لديها 20 يومًا للإبلاغ عن التدابير التي تتخذها لتلبية متطلبات المنظمين ، وقد تواجه غرامات تصل إلى 20 مليون يورو أو 4 في المائة من حجم المبيعات العالمي السنوي إذا فشلت.