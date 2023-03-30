تكنولوجيا: سيارة Kia EV9 الكهربائية ذات الدفع الرباعي ستوفر استقلالية من المستوى الثالث ونطاق يبلغ 336 ميل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت شركة Kia أخيرًا بعض المواصفات الخاصة بسيارة الدفع الرباعي الكهربائية EV9، فستشمل EV المكونة من ثلاثة صفوف الآن القيادة الذاتية من المستوى الثالث في بعض البلدان، أي أن السيارة تقود نفسها في بعض المواقف ولكن قد تحتاج منك لتولي المسؤولية.

قد توفر EV9 أيضًا نطاقًا أكبر مما تتوقعه لسيارة SUV بهذا الحجم. وتدعي Kia أن طراز RWD Long Range ببطارية التي تبلغ 99.8 كيلو واط سيوفر نطاقًا يصل إلى 336 ميلًا، بناءً على اختبار WLTP. كنا نتوقع تقديرًا أكثر تحفظًا من وكالة حماية البيئة الأمريكية، لكن لا يزال هذا رقمًا صحيًا جدًا لفئة السيارات هذه.

سيكون هناك أيضًا إصدار AWD مع نفس البطارية بالإضافة إلى تكوين قاعدة النطاق القياسي RWD 76.1kWh. يجب أن تمنح بنية الشحن 800 فولت السيارة حوالي 149 ميلًا من النطاق في 15 دقيقة، وتتيح لك تقنية تحميل السيارة تشغيل معدات التخييم وأجهزة الحواسب المحمولة.

يمكن أن يكون الأداء سريعًا نسبيًا حسب الطراز. فسيكون طراز RWD طويل المدى بمحرك 150 كيلو واط هو أبطأ طراز تسارع مع وقت 0-62 ميجابكسل في الساعة 9.4 ثانية، لكن إصدار المدى القياسي بمحرك 160 كيلو واط سيدير هذا التشغيل في 8.2 ثانية.

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