شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسسة "روس كوسموس" تكشف قدرات صاروخ "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" أن صاروخ كورونا يمكنه نقل حمولة والتقاط أشياء والقيام بعمليات صيانة أو تزويد بالوقود في المدار، حسبما نقلت RT.

ويشير المكتب إلى أن المعدات الخاصة ستوضع في الحجرة المركزية لصاروخ كورونا الأحادي المرحلة القابل لاعادة الاستخدام، ما يسمح بتنفيذ عمليات صيانة الأجسام الفضائية وتزويدها بالوقود في المدار، وأن تنفيذ عمليات الصيانة باستخدام صاروخ كورونا المستقبلي سيتم باستخدام معدات خاصة تكون موجودة في حجرة الحمولة، ويعتمد الأمر على مهمة الصاروخ.

ويقول مصدر في المؤسسة: "يضمن تطوير حجرة الحمولة المركزية في صاروخ النقل القابل لإعادة الاستخدام، تحديد مهمة الصاروخ: نقل الحمولة؛ التقاط الأشياء؛ القيام بعمليات الصيانة أو تزويد الجهاز الفضائي بالوقود في المدار".