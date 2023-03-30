شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يصدر تحديثا جديدا يعالج "خطأ انتهاء الصلاحية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح خدمة المراسلة الفورية الشهيرة المملوكة للوسائط، واتساب، إصدارات جديدة من التطبيق، غالبًا ما تتضمن هذه الإصدارات الجديدة تحديثات أمان مهمة وإصلاحات أخطاء وميزات جديدة غير متوفرة في الإصدارات السابقة.

ولضمان وصول المستخدمين إلى أحدث الإصدارات، تنتهي صلاحية واتساب في إصداره الأقدم بعد فترة معينة، مع انتهاء صلاحية الإصدارات القديمة من التطبيق، يحتاج المستخدمون إلى التحديث إلى إصدار أحدث من التطبيق يكون أكثر أمانًا وحداثة.

ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، وصلت بعض الإصدارات التجريبية الأخيرة من التطبيق مصحوبة بخلل تنتهي صلاحيته في إصدارات واتساب الأقدم في وقت أبكر مما هو مقصود.

ويتضمن التقرير كيفية تأثير خطأ انتهاء الصلاحية الجديد على مستخدمي WhatsApp على Android.

ولم يتمكن العديد من مستخدمي واتساب الذين تأثروا من الخطأ من استخدام التطبيق حيث انتهت صلاحيته.

وكان من المفترض أن تنتهي صلاحية إصدار واتساب هذا في غضون أسابيع قليلة ، ومع ذلك كان على بعض المستخدمين مواجهة هذه المشكلة غير المتوقعة.

وتسبب خطأ انتهاء الصلاحية هذا في توقف واتساب عن العمل بعد أيام قليلة من إصداره في متجر Play.

وبسبب هذا الخطأ لم يتمكن العديد من المستخدمين فجأة من الوصول إلى تطبيق المراسلة.

حتى أن بعض مختبري الإصدارات التجريبية حاولوا استخدام التطبيق من خلال حلول مؤقتة مثل تعيين تاريخ الجهاز على تاريخ سابق، ومع ذلك لا يوصى بهذه الحلول للمستخدمين العاديين.

كيف يتعامل واتساب مع هذه المشكلة؟

طرح واتساب تحديثًا تجريبيًا جديدًا على موقعه الرسمي على الويب يدعي إصلاح خطأ انتهاء الصلاحية.

يعالج التحديث الأخير المشكلة المذكورة والتي ستسمح للمستخدمين بالبدء في الوصول إلى واتساب دون خطأ انتهاء الصلاحية.

يحتاج المستخدمون الذين يواجهون مشكلة خطأ انتهاء الصلاحية إلى تثبيت أحدث إصدار من WhatsApp beta لنظام Android (الإصدار 2.23.7.14).

يوصى بتنزيل التحديث الجديد من موقع WhatsApp الرسمي لاستخدام إصدار خالٍ من الأخطاء من التطبيق.