شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة لوكهيد مارتن تبنى شبكة اتصالات عبر الأقمار الصناعية من القمر إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان للبشرية وجود طويل الأمد على القمر، فستحتاج إلى اتصالات موثوقة، وتعتقد شركة لوكهيد مارتن أنها يمكن أن توفر هذا الرابط.

وأنشأت الشركة شركة فرعية مكرسة للبنية التحتية القمرية، وهي Crescent Space والتى كان أول مشروع لها هو شبكة القمر الصناعي للأرض، ويستخدم Parsec كما يطلق عليه، مجموعة من الأقمار الصناعية القمرية الصغيرة لتوفير اتصال مستمر بين رواد الفضاء ومعداتهم والناس في الوطن، وسيوفر النظام أيضًا تعليمات الملاحة، وفقا لتقرير engadget.

ويجب أن تساعد التكنولوجيا المستكشفين في البقاء على اتصال، وأن تساعد في تغييرات مسار المركبة الفضائية، كما توضح شركة لوكهيد مارتن يمكن أن يكون ذلك أمرًا حيويًا لمن هم على أرض القمر، وتُنشئ عُقد بارسيك مكافئًا قمريًا لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما يمنح رواد الفضاء مواقعهم الدقيقة واتجاهاتهم للعودة إلى القاعدة، وقد يعرف طاقم العربة الجوالة كيفية العودة إلى المنزل دون القيادة في حفرة خطيرة، على سبيل المثال.

ومن المفترض أن تكون عُقد فرسك الهلال الأولى جاهزة للعمل بحلول عام 2025، مع توفير شركة لوكهيد مارتن للأقمار الصناعية، وقبل أن تسأل: نعم، من الواضح أن الشركة تأمل في الحصول على بعض العملاء الكبار، ويزعم الرئيس التنفيذي جو لاندون (نائب رئيس شركة لوكهيد مارتن للفضاء سابقًا) أن الهلال "في وضع جيد" لدعم عمليات إنزال ناسا على سطح القمر Artemis والبعثات الاستكشافية الأخرى.

وقد يبدو بدء التشغيل سابقًا لأوانه عندما لا يقوم برنامج Artemis التابع لوكالة ناسا حتى بإجراء رحلة طيران على سطح القمر حتى أواخر عام 2024، وهبوطًا في نهاية عام 2025، ومع ذلك، هناك بالفعل سباق واضح إلى القمر يتضمن جهودًا وطنية من الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى المشاريع الخاصة مثل السياحة القمرية لـ SpaceX، ويمكن أن تساعد شركة Crescent شركة لوكهيد مارتن في الاستفادة من هذا الاندفاع دون تعطيل أعمالها الحالية.