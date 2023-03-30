شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة لوكهيد مارتن تبنى شبكة اتصالات عبر الأقمار الصناعية من القمر إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إذا كان للبشرية وجود طويل الأمد على القمر، فستحتاج إلى اتصالات موثوقة، وتعتقد شركة لوكهيد مارتن أنها يمكن أن توفر هذا الرابط.
ويجب أن تساعد التكنولوجيا المستكشفين في البقاء على اتصال، وأن تساعد في تغييرات مسار المركبة الفضائية، كما توضح شركة لوكهيد مارتن يمكن أن يكون ذلك أمرًا حيويًا لمن هم على أرض القمر، وتُنشئ عُقد بارسيك مكافئًا قمريًا لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما يمنح رواد الفضاء مواقعهم الدقيقة واتجاهاتهم للعودة إلى القاعدة، وقد يعرف طاقم العربة الجوالة كيفية العودة إلى المنزل دون القيادة في حفرة خطيرة، على سبيل المثال.
وقد يبدو بدء التشغيل سابقًا لأوانه عندما لا يقوم برنامج Artemis التابع لوكالة ناسا حتى بإجراء رحلة طيران على سطح القمر حتى أواخر عام 2024، وهبوطًا في نهاية عام 2025، ومع ذلك، هناك بالفعل سباق واضح إلى القمر يتضمن جهودًا وطنية من الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى المشاريع الخاصة مثل السياحة القمرية لـ SpaceX، ويمكن أن تساعد شركة Crescent شركة لوكهيد مارتن في الاستفادة من هذا الاندفاع دون تعطيل أعمالها الحالية.