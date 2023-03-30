شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يرصد زيادة مستخدمى تيك توك وسناب شات من الأطفال فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد الأطفال الذين يستخدمون تيك توك وسناب شات العام الماضي في بريطانيا، وفقًا لبحث نشرته هيئة تنظيم وسائل الإعلام Ofcom.

ما يقرب من نصف أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 17 عامًا يستخدمون تيك توك وسناب شات، وأظهرت الأرقام التي تم جمعها كجزء من المسح السنوي للرقابة على مواقف الأطفال والآباء عبر الإنترنت.

وجدت الدراسة زيادة طفيفة في شعبية كلا التطبيقين في العام الماضي، مع استخدام تيك توك من قبل 53% من الأطفال (ارتفاعًا من 50%) و سناب شات بنسبة 46% (ارتفاعًا من 42%).

واجهت كلتا الشركتين ضغوطًا متزايدة بشأن سلامة المستخدم في الأشهر الأخيرة.

حظرت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم تيك توك من الأجهزة الرسمية، مشيرة إلى مخاوف بشأن علاقتها مع الدولة الصينية، في حين تم انتقاد سناب شات لعدم إزالة المزيد من المستخدمين القصر من منصتها.

وجد تقرير Ofcom السنوي حول المواقف تجاه وسائل الإعلام أن استخدام الأطفال لموقع يوتيوب و واتساب وإنستجرام ظل ثابتًا (88% و 55% و 41% على التوالي)، بينما انخفضت شعبية منصة ميتا على فيسبوك (من 40% إلى 34%).

وذكر التقرير أن "الأطفال من جميع الأعمار أفادوا بأنهم اختاروا مشاهدة المحتوى" الدرامي "بأشكال مختلفة عند اختيار البرامج التلفزيونية والأفلام لمشاهدتها".

وجدت Ofcom أيضًا أن نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 4 سنوات الذين يستخدمون Snapchat ارتفعت إلى 17% في عام 2022 ، ارتفاعًا من 12% في العام السابق.

قال متحدث باسم تيك توك إن الحظر الحكومي استند إلى "مفاهيم خاطئة أساسية" حول بروتوكولات الأمان في تيك توك.

قال متحدث باسم سناب إن الانتقادات الموجهة لسجلها على المستخدمين دون السن القانونية أساءت تمثيل جهودها، قائلة إنها تحظر وتحذف عشرات الآلاف من المحاولات التي يقوم بها مستخدمو المملكة المتحدة دون السن القانونية لإنشاء حسابات سناب شهريًا.